통화 / CROX
CROX: Crocs Inc
80.32 USD 0.04 (0.05%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CROX 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 80.08이고 고가는 81.78이었습니다.
Crocs Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CROX News
일일 변동 비율
80.08 81.78
년간 변동
75.74 144.23
- 이전 종가
- 80.36
- 시가
- 80.84
- Bid
- 80.32
- Ask
- 80.62
- 저가
- 80.08
- 고가
- 81.78
- 볼륨
- 4.740 K
- 일일 변동
- -0.05%
- 월 변동
- -6.51%
- 6개월 변동
- -24.60%
- 년간 변동율
- -44.23%
