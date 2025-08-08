クォートセクション
通貨 / CROX
CROX: Crocs Inc

80.36 USD 0.18 (0.22%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CROXの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり79.83の安値と82.00の高値で取引されました。

Crocs Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
79.83 82.00
1年のレンジ
75.74 144.23
以前の終値
80.54
始値
81.62
買値
80.36
買値
80.66
安値
79.83
高値
82.00
出来高
4.432 K
1日の変化
-0.22%
1ヶ月の変化
-6.46%
6ヶ月の変化
-24.57%
1年の変化
-44.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K