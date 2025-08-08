通貨 / CROX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CROX: Crocs Inc
80.36 USD 0.18 (0.22%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CROXの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり79.83の安値と82.00の高値で取引されました。
Crocs Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CROX News
- Crocs (CROX) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- UBSがクロックス株を「中立」評価維持、北米市場の成長懸念続く
- UBS maintains Crocs stock rating at Neutral amid North America growth concerns
- Crocs Stock: Durable Value Cycles, Lean Manufacturing, Attractive Valuation (NASDAQ:CROX)
- Crocs Stock: Post-Earnings Weakness Is Not A Buying Opportunity (NASDAQ:CROX)
- Stocks & Index Items to Watch from August's CPI Data
- Crocs: Don't Focus On The HeyDude Brand, Crocs Brand Is What Matters (NASDAQ:CROX)
- Crocs (CROX) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- lululemon And Crocs Both Struggle, But The Latter Stands Out (NASDAQ:LULU)
- Crocs, Inc. (CROX) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing Conference
- Why Are Crocs Shares Gaining Today? - Crocs (NASDAQ:CROX), Advisor Managed Portfolios Miller Value Partners Appreciation ETF (ARCA:MVPA)
- Crocs stock price target raised to $100 from $89 at Needham
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Crocs: Still An Underrated Cash Cow (NASDAQ:CROX)
- Wall Street Breakfast Podcast: SoftBank Pours $2B Into Intel
- Crocs CFO Healy buys $153k in company stock
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Tutor Perini and Crocs have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Crocs, Inc. (CROX)
- Crocs Stock: The Brand Equity Pendulum's Swinging The Wrong Way (NASDAQ:CROX)
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- Analysts Turn Cautious On Crocs After Underwhelming Guidance - Crocs (NASDAQ:CROX)
- Crocs Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase 3.4%
- Stifel downgrades Crocs on weakening revenue visibility, trims price target
1日のレンジ
79.83 82.00
1年のレンジ
75.74 144.23
- 以前の終値
- 80.54
- 始値
- 81.62
- 買値
- 80.36
- 買値
- 80.66
- 安値
- 79.83
- 高値
- 82.00
- 出来高
- 4.432 K
- 1日の変化
- -0.22%
- 1ヶ月の変化
- -6.46%
- 6ヶ月の変化
- -24.57%
- 1年の変化
- -44.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K