CROX: Crocs Inc
78.99 USD 1.41 (1.82%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CROX за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.38, а максимальная — 79.27.
Следите за динамикой Crocs Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
76.38 79.27
Годовой диапазон
75.74 144.23
- Предыдущее закрытие
- 77.58
- Open
- 77.64
- Bid
- 78.99
- Ask
- 79.29
- Low
- 76.38
- High
- 79.27
- Объем
- 4.268 K
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- -8.05%
- 6-месячное изменение
- -25.85%
- Годовое изменение
- -45.15%
