QuotazioniSezioni
Valute / CROX
Tornare a Azioni

CROX: Crocs Inc

80.32 USD 0.04 (0.05%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CROX ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.08 e ad un massimo di 81.78.

Segui le dinamiche di Crocs Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CROX News

Intervallo Giornaliero
80.08 81.78
Intervallo Annuale
75.74 144.23
Chiusura Precedente
80.36
Apertura
80.84
Bid
80.32
Ask
80.62
Minimo
80.08
Massimo
81.78
Volume
4.740 K
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
-6.51%
Variazione Semestrale
-24.60%
Variazione Annuale
-44.23%
20 settembre, sabato