Valute / CROX
CROX: Crocs Inc
80.32 USD 0.04 (0.05%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CROX ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.08 e ad un massimo di 81.78.
Segui le dinamiche di Crocs Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
80.08 81.78
Intervallo Annuale
75.74 144.23
- Chiusura Precedente
- 80.36
- Apertura
- 80.84
- Bid
- 80.32
- Ask
- 80.62
- Minimo
- 80.08
- Massimo
- 81.78
- Volume
- 4.740 K
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- -6.51%
- Variazione Semestrale
- -24.60%
- Variazione Annuale
- -44.23%
20 settembre, sabato