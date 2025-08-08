CotationsSections
CROX: Crocs Inc

80.32 USD 0.04 (0.05%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CROX a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.08 et à un maximum de 81.78.

Suivez la dynamique Crocs Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
80.08 81.78
Range Annuel
75.74 144.23
Clôture Précédente
80.36
Ouverture
80.84
Bid
80.32
Ask
80.62
Plus Bas
80.08
Plus Haut
81.78
Volume
4.740 K
Changement quotidien
-0.05%
Changement Mensuel
-6.51%
Changement à 6 Mois
-24.60%
Changement Annuel
-44.23%
20 septembre, samedi