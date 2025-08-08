Moedas / CROX
CROX: Crocs Inc
81.04 USD 0.50 (0.62%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CROX para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 81.04 e o mais alto foi 82.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Crocs Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CROX Notícias
Faixa diária
81.04 82.00
Faixa anual
75.74 144.23
- Fechamento anterior
- 80.54
- Open
- 81.62
- Bid
- 81.04
- Ask
- 81.34
- Low
- 81.04
- High
- 82.00
- Volume
- 248
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- -5.67%
- Mudança de 6 meses
- -23.93%
- Mudança anual
- -43.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh