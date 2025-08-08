Divisas / CROX
CROX: Crocs Inc
80.54 USD 1.55 (1.96%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CROX de hoy ha cambiado un 1.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.24, mientras que el máximo ha alcanzado 82.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Crocs Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CROX News
- Crocs (CROX) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- UBS mantiene calificación Neutral para Crocs ante preocupaciones de crecimiento
- UBS mantiene la calificación de las acciones de Crocs en Neutral ante preocupaciones de crecimiento en Norteamérica
- Crocs Stock: Durable Value Cycles, Lean Manufacturing, Attractive Valuation (NASDAQ:CROX)
- Crocs Stock: Post-Earnings Weakness Is Not A Buying Opportunity (NASDAQ:CROX)
- Stocks & Index Items to Watch from August's CPI Data
- Crocs: Don't Focus On The HeyDude Brand, Crocs Brand Is What Matters (NASDAQ:CROX)
- Crocs (CROX) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- lululemon And Crocs Both Struggle, But The Latter Stands Out (NASDAQ:LULU)
- Crocs, Inc. (CROX) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing Conference
- Why Are Crocs Shares Gaining Today? - Crocs (NASDAQ:CROX), Advisor Managed Portfolios Miller Value Partners Appreciation ETF (ARCA:MVPA)
- Crocs stock price target raised to $100 from $89 at Needham
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Crocs: Still An Underrated Cash Cow (NASDAQ:CROX)
- Wall Street Breakfast Podcast: SoftBank Pours $2B Into Intel
- Crocs CFO Healy buys $153k in company stock
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Tutor Perini and Crocs have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Crocs, Inc. (CROX)
- Crocs Stock: The Brand Equity Pendulum's Swinging The Wrong Way (NASDAQ:CROX)
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- Analysts Turn Cautious On Crocs After Underwhelming Guidance - Crocs (NASDAQ:CROX)
- Crocs Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase 3.4%
Rango diario
79.24 82.37
Rango anual
75.74 144.23
- Cierres anteriores
- 78.99
- Open
- 79.80
- Bid
- 80.54
- Ask
- 80.84
- Low
- 79.24
- High
- 82.37
- Volumen
- 5.726 K
- Cambio diario
- 1.96%
- Cambio mensual
- -6.25%
- Cambio a 6 meses
- -24.40%
- Cambio anual
- -44.07%
