货币 / CROX
CROX: Crocs Inc
78.99 USD 1.41 (1.82%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CROX汇率已更改1.82%。当日，交易品种以低点76.38和高点79.27进行交易。
关注Crocs Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
76.38 79.27
年范围
75.74 144.23
- 前一天收盘价
- 77.58
- 开盘价
- 77.64
- 卖价
- 78.99
- 买价
- 79.29
- 最低价
- 76.38
- 最高价
- 79.27
- 交易量
- 4.268 K
- 日变化
- 1.82%
- 月变化
- -8.05%
- 6个月变化
- -25.85%
- 年变化
- -45.15%
