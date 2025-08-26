KurseKategorien
Währungen / BOX
Zurück zum Aktien

BOX: Box Inc Class A

32.30 USD 0.44 (1.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOX hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.17 bis zu einem Hoch von 32.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Box Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOX News

Tagesspanne
32.17 32.64
Jahresspanne
28.00 38.80
Vorheriger Schlusskurs
32.74
Eröffnung
32.36
Bid
32.30
Ask
32.60
Tief
32.17
Hoch
32.64
Volumen
3.759 K
Tagesänderung
-1.34%
Monatsänderung
-0.37%
6-Monatsänderung
4.60%
Jahresänderung
-1.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K