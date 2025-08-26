Währungen / BOX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BOX: Box Inc Class A
32.30 USD 0.44 (1.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOX hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.17 bis zu einem Hoch von 32.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Box Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOX News
- UBS downgrades Box and Dropbox on weak AI uptake amid slowing core growth
- UBS stuft Box auf "Neutral" herab: Kurzfristiges Potenzial begrenzt
- UBS downgrades Box stock rating to Neutral on limited near-term upside
- DA Davidson bestätigt „Buy“-Rating für Box und Kursziel von 45 US-Dollar
- DA Davidson reiterates Buy rating on Box stock, maintains $45 price target
- Box, Inc. - Special Call
- BoxWorks-Event: UBS hält an Kursziel von 42 $ für Box-Aktie fest
- Box stock price target maintained at $42 by UBS after BoxWorks event
- Box-CFO Smith verkauft Aktien im Wert von 1,67 Mio. US-Dollar
- Smith, Box CFO, sells $1.67 million in Box stock
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
- Box, Inc. (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Box Q2 Revenue Rises on AI Adoption
- Box (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Box Inc. Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Box (BOX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Tagesspanne
32.17 32.64
Jahresspanne
28.00 38.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.74
- Eröffnung
- 32.36
- Bid
- 32.30
- Ask
- 32.60
- Tief
- 32.17
- Hoch
- 32.64
- Volumen
- 3.759 K
- Tagesänderung
- -1.34%
- Monatsänderung
- -0.37%
- 6-Monatsänderung
- 4.60%
- Jahresänderung
- -1.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K