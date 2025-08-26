Валюты / BOX
BOX: Box Inc Class A
32.52 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOX за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.31, а максимальная — 32.66.
Следите за динамикой Box Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BOX
- DA Davidson подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Box, сохраняя целевую цену $45
- DA Davidson reiterates Buy rating on Box stock, maintains $45 price target
- Box, Inc. - Special Call
- UBS сохраняет целевую цену акций Box на уровне $42 после мероприятия BoxWorks
- Box stock price target maintained at $42 by UBS after BoxWorks event
- Финансовый директор Box продает акции компании на сумму $1,67 млн
- Smith, Box CFO, sells $1.67 million in Box stock
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
- Box, Inc. (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Box Q2 Revenue Rises on AI Adoption
- Box (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Box Inc. Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Box (BOX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Box Q2 FY26 slides: Revenue growth accelerates to 9%, raises full-year guidance
- After-hours movers: MongoDB, Box, EchoStar, Okta, PVH
- Box Beats Q2 Earnings Estimates, Shares Climb On 'Strong' AI Momentum - Box (NYSE:BOX)
Дневной диапазон
32.31 32.66
Годовой диапазон
28.00 38.80
- Предыдущее закрытие
- 32.51
- Open
- 32.33
- Bid
- 32.52
- Ask
- 32.82
- Low
- 32.31
- High
- 32.66
- Объем
- 1.916 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 5.31%
- Годовое изменение
- -0.82%
