КотировкиРазделы
Валюты / BOX
Назад в Рынок акций США

BOX: Box Inc Class A

32.52 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOX за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.31, а максимальная — 32.66.

Следите за динамикой Box Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BOX

Дневной диапазон
32.31 32.66
Годовой диапазон
28.00 38.80
Предыдущее закрытие
32.51
Open
32.33
Bid
32.52
Ask
32.82
Low
32.31
High
32.66
Объем
1.916 K
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.31%
6-месячное изменение
5.31%
Годовое изменение
-0.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.