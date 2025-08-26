Moedas / BOX
BOX: Box Inc Class A
32.42 USD 0.32 (0.98%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BOX para hoje mudou para -0.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.36 e o mais alto foi 32.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Box Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOX Notícias
- UBS rebaixa classificação das ações da Box para Neutro devido ao limitado potencial de alta no curto prazo
- UBS downgrades Box stock rating to Neutral on limited near-term upside
- DA Davidson reitera classificação de Compra para ações da Box, mantém preço-alvo de US$ 45
- DA Davidson reiterates Buy rating on Box stock, maintains $45 price target
- Box, Inc. - Special Call
- UBS mantém preço-alvo de US$ 42 para ações da Box após evento BoxWorks
- Box stock price target maintained at $42 by UBS after BoxWorks event
- Smith, CFO da Box, vende US$ 1,67 milhões em ações da empresa
- Smith, Box CFO, sells $1.67 million in Box stock
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
- Box, Inc. (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Box Q2 Revenue Rises on AI Adoption
- Box (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Box Inc. Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Box (BOX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Box Q2 FY26 slides: Revenue growth accelerates to 9%, raises full-year guidance
Faixa diária
32.36 32.64
Faixa anual
28.00 38.80
- Fechamento anterior
- 32.74
- Open
- 32.36
- Bid
- 32.42
- Ask
- 32.72
- Low
- 32.36
- High
- 32.64
- Volume
- 61
- Mudança diária
- -0.98%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 4.99%
- Mudança anual
- -1.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh