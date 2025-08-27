QuotazioniSezioni
BOX: Box Inc Class A

32.17 USD 0.13 (0.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOX ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.07 e ad un massimo di 32.35.

Segui le dinamiche di Box Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.07 32.35
Intervallo Annuale
28.00 38.80
Chiusura Precedente
32.30
Apertura
32.20
Bid
32.17
Ask
32.47
Minimo
32.07
Massimo
32.35
Volume
2.865 K
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
-0.77%
Variazione Semestrale
4.18%
Variazione Annuale
-1.89%
20 settembre, sabato