Valute / BOX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BOX: Box Inc Class A
32.17 USD 0.13 (0.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOX ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.07 e ad un massimo di 32.35.
Segui le dinamiche di Box Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOX News
- Box, Inc. (BOX) Special Call - Slideshow (NYSE:BOX) 2025-09-19
- Boxlight nomina Cherry Bekaert come nuovo revisore dopo il licenziamento di Forvis Mazars
- Boxlight, 새 회계 감사인으로 Cherry Bekaert 임명
- Boxlight appoints Cherry Bekaert as new auditor following Forvis Mazars dismissal
- UBS declassa Box e Dropbox per la debole adozione dell’IA
- UBS downgrades Box and Dropbox on weak AI uptake amid slowing core growth
- UBS declassa il rating delle azioni Box a Neutral per limitato rialzo a breve termine
- UBS downgrades Box stock rating to Neutral on limited near-term upside
- DA Davidson conferma il rating Buy su Box, mantiene target price a $45
- DA Davidson reiterates Buy rating on Box stock, maintains $45 price target
- Box, Inc. - Special Call
- UBS mantiene il target di prezzo di Box a $42 dopo l’evento BoxWorks
- Box stock price target maintained at $42 by UBS after BoxWorks event
- Smith, CFO di Box, vende azioni Box per 1,67 milioni di dollari
- Smith, Box CFO, sells $1.67 million in Box stock
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
Intervallo Giornaliero
32.07 32.35
Intervallo Annuale
28.00 38.80
- Chiusura Precedente
- 32.30
- Apertura
- 32.20
- Bid
- 32.17
- Ask
- 32.47
- Minimo
- 32.07
- Massimo
- 32.35
- Volume
- 2.865 K
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -0.77%
- Variazione Semestrale
- 4.18%
- Variazione Annuale
- -1.89%
20 settembre, sabato