BOX: Box Inc Class A
32.17 USD 0.13 (0.40%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BOX 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.07이고 고가는 32.35이었습니다.
Box Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOX News
- UBS, AI 도입 부진과 핵심 사업 성장 둔화로 Box와 Dropbox 등급 하향
- Box, UBS 투자의견 ’중립’으로 하향...단기 상승 여력 제한적
- Box (BOX) 주식에 대한 DA Davidson의 ’매수’ 등급 재확인, 목표 주가 45달러 유지
- Box, Inc. - Special Call
- BoxWorks 컨퍼런스 후 UBS, Box 목표 주가 42달러 유지
- BOX CFO, 167만 달러 상당의 주식 매각
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
- Box, Inc. (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Box Q2 Revenue Rises on AI Adoption
- Box (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Box Inc. Q2 2025 beats estimates, stock dips
일일 변동 비율
32.07 32.35
년간 변동
28.00 38.80
- 이전 종가
- 32.30
- 시가
- 32.20
- Bid
- 32.17
- Ask
- 32.47
- 저가
- 32.07
- 고가
- 32.35
- 볼륨
- 2.865 K
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- -0.77%
- 6개월 변동
- 4.18%
- 년간 변동율
- -1.89%
