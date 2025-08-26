通貨 / BOX
BOX: Box Inc Class A
32.30 USD 0.44 (1.34%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BOXの今日の為替レートは、-1.34%変化しました。日中、通貨は1あたり32.17の安値と32.64の高値で取引されました。
Box Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BOX News
- UBSがクラウドストレージの成長鈍化の中、AIの弱い普及率を理由にBoxとDropboxを格下げ
- UBS downgrades Box and Dropbox on weak AI uptake amid slowing core growth
- UBSがBoxの株式評価を「中立」に引き下げ、短期的な上昇余地に限界
- UBS downgrades Box stock rating to Neutral on limited near-term upside
- DA DavidsonがBox株に対する買い推奨を維持、目標株価45ドルを据え置き
- DA Davidson reiterates Buy rating on Box stock, maintains $45 price target
- Box, Inc. - Special Call
- UBSがBoxWorksイベント後もBoxの目標株価を42ドルに維持
- Box stock price target maintained at $42 by UBS after BoxWorks event
- スミス氏、BOXの株式1.67百万ドル相当を売却
- Smith, Box CFO, sells $1.67 million in Box stock
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
- Box, Inc. (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Box Q2 Revenue Rises on AI Adoption
- Box (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Box Inc. Q2 2025 beats estimates, stock dips
1日のレンジ
32.17 32.64
1年のレンジ
28.00 38.80
- 以前の終値
- 32.74
- 始値
- 32.36
- 買値
- 32.30
- 買値
- 32.60
- 安値
- 32.17
- 高値
- 32.64
- 出来高
- 3.759 K
- 1日の変化
- -1.34%
- 1ヶ月の変化
- -0.37%
- 6ヶ月の変化
- 4.60%
- 1年の変化
- -1.49%
