BOX: Box Inc Class A
32.74 USD 0.22 (0.68%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BOX de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.55, mientras que el máximo ha alcanzado 33.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Box Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BOX News
- DA Davidson reitera calificación de Compra para acciones de Box, mantiene precio objetivo de $45
- Box, Inc. - Special Call
- UBS mantiene precio objetivo de Box en $42 tras evento BoxWorks
- Smith, CFO de Box, vende acciones por $1.67 millones
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
- Box, Inc. (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Box Q2 Revenue Rises on AI Adoption
- Box (BOX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Box Inc. Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Box (BOX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Rango diario
32.55 33.01
Rango anual
28.00 38.80
- Cierres anteriores
- 32.52
- Open
- 32.63
- Bid
- 32.74
- Ask
- 33.04
- Low
- 32.55
- High
- 33.01
- Volumen
- 3.028 K
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 0.99%
- Cambio a 6 meses
- 6.02%
- Cambio anual
- -0.15%
