Devises / BOX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BOX: Box Inc Class A
32.17 USD 0.13 (0.40%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BOX a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.07 et à un maximum de 32.35.
Suivez la dynamique Box Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOX Nouvelles
- Box, Inc. (BOX) Special Call - Slideshow (NYSE:BOX) 2025-09-19
- Boxlight nomme Cherry Bekaert comme nouvel auditeur après le licenciement de Forvis Mazars
- Boxlight, 새 회계 감사인으로 Cherry Bekaert 임명
- Boxlight appoints Cherry Bekaert as new auditor following Forvis Mazars dismissal
- UBS dégrade Box et Dropbox en raison d’une faible adoption de l’IA face au ralentissement de leur croissance
- UBS downgrades Box and Dropbox on weak AI uptake amid slowing core growth
- UBS dégrade l’action Box à Neutre en raison d’un potentiel de hausse limité à court terme
- UBS downgrades Box stock rating to Neutral on limited near-term upside
- DA Davidson réitère sa recommandation d’achat sur l’action Box et maintient son objectif de 45€
- DA Davidson reiterates Buy rating on Box stock, maintains $45 price target
- Box, Inc. - Special Call
- UBS maintient l’objectif de prix de l’action Box à 42 $ après l’événement BoxWorks
- Box stock price target maintained at $42 by UBS after BoxWorks event
- Smith, directeur financier de Box, vend des actions Box pour 1,67 million €
- Smith, Box CFO, sells $1.67 million in Box stock
- Box at Citi TMT Conference: AI Strategies Drive Growth
- Box, Inc. (BOX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Box Analysts Raise Their Forecasts After Strong Q2 Results - Box (NYSE:BOX)
- BOX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Box stock price target maintained at $45 by DA Davidson on AI growth
- Raymond James reiterates Outperform rating on Box stock after strong Q2
- RBC Capital raises Box stock price target to $26 on solid Q2 results
- Box: RPO Growth And Net Retention Stabilization Cement The Rebound (NYSE:BOX)
- Box, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOX)
Range quotidien
32.07 32.35
Range Annuel
28.00 38.80
- Clôture Précédente
- 32.30
- Ouverture
- 32.20
- Bid
- 32.17
- Ask
- 32.47
- Plus Bas
- 32.07
- Plus Haut
- 32.35
- Volume
- 2.865 K
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- -0.77%
- Changement à 6 Mois
- 4.18%
- Changement Annuel
- -1.89%
20 septembre, samedi