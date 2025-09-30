- Übersicht
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF
Der Wechselkurs von BDGS hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.31 bis zu einem Hoch von 34.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridges Capital Tactical ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BDGS heute?
Die Aktie von Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) notiert heute bei 34.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.28 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BDGS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BDGS Dividenden?
Bridges Capital Tactical ETF wird derzeit mit 34.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BDGS zu verfolgen.
Wie kaufe ich BDGS-Aktien?
Sie können Aktien von Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) zum aktuellen Kurs von 34.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.33 oder 34.63 platziert, während 2 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BDGS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BDGS-Aktien?
Bei einer Investition in Bridges Capital Tactical ETF müssen die jährliche Spanne 29.12 - 34.64 und der aktuelle Kurs 34.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.72% und 10.39%, bevor sie Orders zu 34.33 oder 34.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BDGS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bridges Capital Tactical ETF?
Der höchste Kurs von Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) im vergangenen Jahr lag bei 34.64. Innerhalb von 29.12 - 34.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bridges Capital Tactical ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bridges Capital Tactical ETF?
Der niedrigste Kurs von Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) im Laufe des Jahres betrug 29.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.33 und der Spanne 29.12 - 34.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BDGS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BDGS statt?
Bridges Capital Tactical ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.28 und 12.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.28
- Eröffnung
- 34.31
- Bid
- 34.33
- Ask
- 34.63
- Tief
- 34.31
- Hoch
- 34.33
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 1.72%
- 6-Monatsänderung
- 10.39%
- Jahresänderung
- 12.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8