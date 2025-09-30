- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF
El tipo de cambio de BDGS de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.28, mientras que el máximo ha alcanzado 34.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bridges Capital Tactical ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BDGS hoy?
Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) se evalúa hoy en 34.28. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 34.28 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BDGS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bridges Capital Tactical ETF?
Bridges Capital Tactical ETF se evalúa actualmente en 34.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.36% y USD. Monitoree los movimientos de BDGS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BDGS?
Puede comprar acciones de Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) al precio actual de 34.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.28 o 34.58, mientras que 4 y -0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BDGS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BDGS?
Invertir en Bridges Capital Tactical ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.12 - 34.64 y el precio actual 34.28. Muchos comparan 1.57% y 10.23% antes de colocar órdenes en 34.28 o 34.58. Estudie los cambios diarios de precios de BDGS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bridges Capital Tactical ETF?
El precio más alto de Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) en el último año ha sido 34.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.12 - 34.64, una comparación con 34.28 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bridges Capital Tactical ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bridges Capital Tactical ETF?
El precio más bajo de Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) para el año ha sido 29.12. La comparación con los actuales 34.28 y 29.12 - 34.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BDGS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BDGS?
En el pasado, Bridges Capital Tactical ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.28 y 12.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.28
- Open
- 34.39
- Bid
- 34.28
- Ask
- 34.58
- Low
- 34.28
- High
- 34.39
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.57%
- Cambio a 6 meses
- 10.23%
- Cambio anual
- 12.36%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8