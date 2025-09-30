报价部分
货币 / BDGS
回到股票

BDGS: Bridges Capital Tactical ETF

34.28 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BDGS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点34.28和高点34.39进行交易。

关注Bridges Capital Tactical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BDGS股票今天的价格是多少？

Bridges Capital Tactical ETF股票今天的定价为34.28。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为34.28，交易量达到4。BDGS的实时价格图表显示了这些更新。

Bridges Capital Tactical ETF股票是否支付股息？

Bridges Capital Tactical ETF目前的价值为34.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪BDGS走势。

如何购买BDGS股票？

您可以以34.28的当前价格购买Bridges Capital Tactical ETF股票。订单通常设置在34.28或34.58附近，而4和-0.32%显示市场活动。立即关注BDGS的实时图表更新。

如何投资BDGS股票？

投资Bridges Capital Tactical ETF需要考虑年度范围29.12 - 34.64和当前价格34.28。许多人在以34.28或34.58下订单之前，会比较1.57%和。实时查看BDGS价格图表，了解每日变化。

Bridges Capital Tactical ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bridges Capital Tactical ETF的最高价格是34.64。在29.12 - 34.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bridges Capital Tactical ETF的绩效。

Bridges Capital Tactical ETF股票的最低价格是多少？

Bridges Capital Tactical ETF（BDGS）的最低价格为29.12。将其与当前的34.28和29.12 - 34.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BDGS股票是什么时候拆分的？

Bridges Capital Tactical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.28和12.36%中可见。

日范围
34.28 34.39
年范围
29.12 34.64
前一天收盘价
34.28
开盘价
34.39
卖价
34.28
买价
34.58
最低价
34.28
最高价
34.39
交易量
4
日变化
0.00%
月变化
1.57%
6个月变化
10.23%
年变化
12.36%
