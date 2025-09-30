- Panoramica
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF
Il tasso di cambio BDGS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.28 e ad un massimo di 34.39.
Segui le dinamiche di Bridges Capital Tactical ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BDGS oggi?
Oggi le azioni Bridges Capital Tactical ETF sono prezzate a 34.28. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 34.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BDGS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bridges Capital Tactical ETF pagano dividendi?
Bridges Capital Tactical ETF è attualmente valutato a 34.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BDGS.
Come acquistare azioni BDGS?
Puoi acquistare azioni Bridges Capital Tactical ETF al prezzo attuale di 34.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.28 o 34.58, mentre 4 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BDGS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BDGS?
Investire in Bridges Capital Tactical ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.12 - 34.64 e il prezzo attuale 34.28. Molti confrontano 1.57% e 10.23% prima di effettuare ordini su 34.28 o 34.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BDGS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bridges Capital Tactical ETF?
Il prezzo massimo di Bridges Capital Tactical ETF nell'ultimo anno è stato 34.64. All'interno di 29.12 - 34.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bridges Capital Tactical ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bridges Capital Tactical ETF?
Il prezzo più basso di Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) nel corso dell'anno è stato 29.12. Confrontandolo con gli attuali 34.28 e 29.12 - 34.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BDGS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BDGS?
Bridges Capital Tactical ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.28 e 12.36%.
- Chiusura Precedente
- 34.28
- Apertura
- 34.39
- Bid
- 34.28
- Ask
- 34.58
- Minimo
- 34.28
- Massimo
- 34.39
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.57%
- Variazione Semestrale
- 10.23%
- Variazione Annuale
- 12.36%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8