- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF
Курс BDGS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.28, а максимальная — 34.39.
Следите за динамикой Bridges Capital Tactical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BDGS сегодня?
Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) сегодня оценивается на уровне 34.28. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 34.28, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDGS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bridges Capital Tactical ETF?
Bridges Capital Tactical ETF в настоящее время оценивается в 34.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.36% и USD. Отслеживайте движения BDGS на графике в реальном времени.
Как купить акции BDGS?
Вы можете купить акции Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) по текущей цене 34.28. Ордера обычно размещаются около 34.28 или 34.58, тогда как 4 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDGS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BDGS?
Инвестирование в Bridges Capital Tactical ETF предполагает учет годового диапазона 29.12 - 34.64 и текущей цены 34.28. Многие сравнивают 1.57% и 10.23% перед размещением ордеров на 34.28 или 34.58. Изучайте ежедневные изменения цены BDGS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bridges Capital Tactical ETF?
Самая высокая цена Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) за последний год составила 34.64. Акции заметно колебались в пределах 29.12 - 34.64, сравнение с 34.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bridges Capital Tactical ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bridges Capital Tactical ETF?
Самая низкая цена Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) за год составила 29.12. Сравнение с текущими 34.28 и 29.12 - 34.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDGS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BDGS?
В прошлом Bridges Capital Tactical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.28 и 12.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.28
- Open
- 34.39
- Bid
- 34.28
- Ask
- 34.58
- Low
- 34.28
- High
- 34.39
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.57%
- 6-месячное изменение
- 10.23%
- Годовое изменение
- 12.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8