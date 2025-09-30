КотировкиРазделы
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF

34.28 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BDGS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.28, а максимальная — 34.39.

Следите за динамикой Bridges Capital Tactical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BDGS сегодня?

Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) сегодня оценивается на уровне 34.28. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 34.28, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDGS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bridges Capital Tactical ETF?

Bridges Capital Tactical ETF в настоящее время оценивается в 34.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.36% и USD. Отслеживайте движения BDGS на графике в реальном времени.

Как купить акции BDGS?

Вы можете купить акции Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) по текущей цене 34.28. Ордера обычно размещаются около 34.28 или 34.58, тогда как 4 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDGS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BDGS?

Инвестирование в Bridges Capital Tactical ETF предполагает учет годового диапазона 29.12 - 34.64 и текущей цены 34.28. Многие сравнивают 1.57% и 10.23% перед размещением ордеров на 34.28 или 34.58. Изучайте ежедневные изменения цены BDGS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bridges Capital Tactical ETF?

Самая высокая цена Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) за последний год составила 34.64. Акции заметно колебались в пределах 29.12 - 34.64, сравнение с 34.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bridges Capital Tactical ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bridges Capital Tactical ETF?

Самая низкая цена Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) за год составила 29.12. Сравнение с текущими 34.28 и 29.12 - 34.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDGS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BDGS?

В прошлом Bridges Capital Tactical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.28 и 12.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.28 34.39
Годовой диапазон
29.12 34.64
Предыдущее закрытие
34.28
Open
34.39
Bid
34.28
Ask
34.58
Low
34.28
High
34.39
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.57%
6-месячное изменение
10.23%
Годовое изменение
12.36%
