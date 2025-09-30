- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF
A taxa do BDGS para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.31 e o mais alto foi 34.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Bridges Capital Tactical ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BDGS hoje?
Hoje Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) está avaliado em 34.33. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 34.28, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BDGS em tempo real.
As ações de Bridges Capital Tactical ETF pagam dividendos?
Atualmente Bridges Capital Tactical ETF está avaliado em 34.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.52% e USD. Monitore os movimentos de BDGS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BDGS?
Você pode comprar ações de Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) pelo preço atual 34.33. Ordens geralmente são executadas perto de 34.33 ou 34.63, enquanto 2 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BDGS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BDGS?
Investir em Bridges Capital Tactical ETF envolve considerar a faixa anual 29.12 - 34.64 e o preço atual 34.33. Muitos comparam 1.72% e 10.39% antes de enviar ordens em 34.33 ou 34.63. Estude as mudanças diárias de preço de BDGS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bridges Capital Tactical ETF?
O maior preço de Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) no último ano foi 34.64. As ações oscilaram bastante dentro de 29.12 - 34.64, e a comparação com 34.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bridges Capital Tactical ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bridges Capital Tactical ETF?
O menor preço de Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) no ano foi 29.12. A comparação com o preço atual 34.33 e 29.12 - 34.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BDGS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BDGS?
No passado Bridges Capital Tactical ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.28 e 12.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.28
- Open
- 34.31
- Bid
- 34.33
- Ask
- 34.63
- Low
- 34.31
- High
- 34.33
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 1.72%
- Mudança de 6 meses
- 10.39%
- Mudança anual
- 12.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8