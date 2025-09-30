クォートセクション
通貨 / BDGS
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF

34.28 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BDGSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり34.28の安値と34.39の高値で取引されました。

Bridges Capital Tactical ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BDGS株の現在の価格は？

Bridges Capital Tactical ETFの株価は本日34.28です。0.00%内で取引され、前日の終値は34.28、取引量は4に達しました。BDGSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bridges Capital Tactical ETFの株は配当を出しますか？

Bridges Capital Tactical ETFの現在の価格は34.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.36%やUSDにも注目します。BDGSの動きはライブチャートで確認できます。

BDGS株を買う方法は？

Bridges Capital Tactical ETFの株は現在34.28で購入可能です。注文は通常34.28または34.58付近で行われ、4や-0.32%が市場の動きを示します。BDGSの最新情報はライブチャートで確認できます。

BDGS株に投資する方法は？

Bridges Capital Tactical ETFへの投資では、年間の値幅29.12 - 34.64と現在の34.28を考慮します。注文は多くの場合34.28や34.58で行われる前に、1.57%や10.23%と比較されます。BDGSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bridges Capital Tactical ETFの株の最高値は？

Bridges Capital Tactical ETFの過去1年の最高値は34.64でした。29.12 - 34.64内で株価は大きく変動し、34.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bridges Capital Tactical ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bridges Capital Tactical ETFの株の最低値は？

Bridges Capital Tactical ETF(BDGS)の年間最安値は29.12でした。現在の34.28や29.12 - 34.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BDGSの動きはライブチャートで確認できます。

BDGSの株式分割はいつ行われましたか？

Bridges Capital Tactical ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.28、12.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.28 34.39
1年のレンジ
29.12 34.64
以前の終値
34.28
始値
34.39
買値
34.28
買値
34.58
安値
34.28
高値
34.39
出来高
4
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
1.57%
6ヶ月の変化
10.23%
1年の変化
12.36%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8