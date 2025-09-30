- Aperçu
BDGS: Bridges Capital Tactical ETF
Le taux de change de BDGS a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.28 et à un maximum de 34.39.
Suivez la dynamique Bridges Capital Tactical ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BDGS aujourd'hui ?
L'action Bridges Capital Tactical ETF est cotée à 34.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 34.28 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de BDGS présente ces mises à jour.
L'action Bridges Capital Tactical ETF verse-t-elle des dividendes ?
Bridges Capital Tactical ETF est actuellement valorisé à 34.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BDGS.
Comment acheter des actions BDGS ?
Vous pouvez acheter des actions Bridges Capital Tactical ETF au cours actuel de 34.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.28 ou de 34.58, le 4 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BDGS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BDGS ?
Investir dans Bridges Capital Tactical ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.12 - 34.64 et le prix actuel 34.28. Beaucoup comparent 1.57% et 10.23% avant de passer des ordres à 34.28 ou 34.58. Consultez le graphique du cours de BDGS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bridges Capital Tactical ETF ?
Le cours le plus élevé de Bridges Capital Tactical ETF l'année dernière était 34.64. Au cours de 29.12 - 34.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bridges Capital Tactical ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bridges Capital Tactical ETF ?
Le cours le plus bas de Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) sur l'année a été 29.12. Sa comparaison avec 34.28 et 29.12 - 34.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BDGS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BDGS a-t-elle été divisée ?
Bridges Capital Tactical ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.28 et 12.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.28
- Ouverture
- 34.39
- Bid
- 34.28
- Ask
- 34.58
- Plus Bas
- 34.28
- Plus Haut
- 34.39
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.57%
- Changement à 6 Mois
- 10.23%
- Changement Annuel
- 12.36%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8