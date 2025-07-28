Währungen / BCAL
BCAL: Southern California Bancorp
17.50 USD 0.14 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCAL hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.45 bis zu einem Hoch von 17.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southern California Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BCAL News
- California BanCorp director Richard Martin resigns, board size reduced
- DA Davidson reiterates Buy rating on Southern California Bancorp stock
- Southern California Bancorp stock price target raised to $19 by Stephens
- California Bancorp Q2 2025 slides: tangible book value grows amid slight earnings dip
Tagesspanne
17.45 17.67
Jahresspanne
11.88 18.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.64
- Eröffnung
- 17.67
- Bid
- 17.50
- Ask
- 17.80
- Tief
- 17.45
- Hoch
- 17.67
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 4.10%
- 6-Monatsänderung
- 21.78%
- Jahresänderung
- 17.92%
