통화 / BCAL
BCAL: Southern California Bancorp
17.43 USD 0.21 (1.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCAL 환율이 오늘 -1.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.27이고 고가는 17.67이었습니다.
Southern California Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCAL News
- California BanCorp director Richard Martin resigns, board size reduced
- DA Davidson reiterates Buy rating on Southern California Bancorp stock
- Southern California Bancorp stock price target raised to $19 by Stephens
- California Bancorp Q2 2025 slides: tangible book value grows amid slight earnings dip
일일 변동 비율
17.27 17.67
년간 변동
11.88 18.49
- 이전 종가
- 17.64
- 시가
- 17.67
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- 저가
- 17.27
- 고가
- 17.67
- 볼륨
- 284
- 일일 변동
- -1.19%
- 월 변동
- 3.69%
- 6개월 변동
- 21.29%
- 년간 변동율
- 17.45%
20 9월, 토요일