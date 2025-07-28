Dövizler / BCAL
BCAL: Southern California Bancorp
17.43 USD 0.21 (1.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCAL fiyatı bugün -1.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.27 ve Yüksek fiyatı olarak 17.67 aralığında işlem gördü.
Southern California Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BCAL haberleri
- California BanCorp director Richard Martin resigns, board size reduced
- DA Davidson reiterates Buy rating on Southern California Bancorp stock
- Southern California Bancorp stock price target raised to $19 by Stephens
- California Bancorp Q2 2025 slides: tangible book value grows amid slight earnings dip
Günlük aralık
17.27 17.67
Yıllık aralık
11.88 18.49
- Önceki kapanış
- 17.64
- Açılış
- 17.67
- Satış
- 17.43
- Alış
- 17.73
- Düşük
- 17.27
- Yüksek
- 17.67
- Hacim
- 284
- Günlük değişim
- -1.19%
- Aylık değişim
- 3.69%
- 6 aylık değişim
- 21.29%
- Yıllık değişim
- 17.45%
21 Eylül, Pazar