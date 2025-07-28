Devises / BCAL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BCAL: Southern California Bancorp
17.43 USD 0.21 (1.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BCAL a changé de -1.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.27 et à un maximum de 17.67.
Suivez la dynamique Southern California Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCAL Nouvelles
- California BanCorp director Richard Martin resigns, board size reduced
- DA Davidson reiterates Buy rating on Southern California Bancorp stock
- Southern California Bancorp stock price target raised to $19 by Stephens
- California Bancorp Q2 2025 slides: tangible book value grows amid slight earnings dip
Range quotidien
17.27 17.67
Range Annuel
11.88 18.49
- Clôture Précédente
- 17.64
- Ouverture
- 17.67
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Plus Bas
- 17.27
- Plus Haut
- 17.67
- Volume
- 284
- Changement quotidien
- -1.19%
- Changement Mensuel
- 3.69%
- Changement à 6 Mois
- 21.29%
- Changement Annuel
- 17.45%
20 septembre, samedi