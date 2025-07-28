Moedas / BCAL
BCAL: Southern California Bancorp
17.52 USD 0.30 (1.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BCAL para hoje mudou para 1.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.20 e o mais alto foi 17.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Southern California Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
17.20 17.59
Faixa anual
11.88 18.49
- Fechamento anterior
- 17.22
- Open
- 17.23
- Bid
- 17.52
- Ask
- 17.82
- Low
- 17.20
- High
- 17.59
- Volume
- 119
- Mudança diária
- 1.74%
- Mudança mensal
- 4.22%
- Mudança de 6 meses
- 21.92%
- Mudança anual
- 18.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh