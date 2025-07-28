通貨 / BCAL
BCAL: Southern California Bancorp
17.64 USD 0.42 (2.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCALの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり17.20の安値と17.66の高値で取引されました。
Southern California Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCAL News
- California BanCorp director Richard Martin resigns, board size reduced
- DA Davidson reiterates Buy rating on Southern California Bancorp stock
- Southern California Bancorp stock price target raised to $19 by Stephens
- California Bancorp Q2 2025 slides: tangible book value grows amid slight earnings dip
1日のレンジ
17.20 17.66
1年のレンジ
11.88 18.49
- 以前の終値
- 17.22
- 始値
- 17.23
- 買値
- 17.64
- 買値
- 17.94
- 安値
- 17.20
- 高値
- 17.66
- 出来高
- 275
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- 4.94%
- 6ヶ月の変化
- 22.76%
- 1年の変化
- 18.87%
