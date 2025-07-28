Valute / BCAL
BCAL: Southern California Bancorp
17.43 USD 0.21 (1.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCAL ha avuto una variazione del -1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.27 e ad un massimo di 17.67.
Segui le dinamiche di Southern California Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.27 17.67
Intervallo Annuale
11.88 18.49
- Chiusura Precedente
- 17.64
- Apertura
- 17.67
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Minimo
- 17.27
- Massimo
- 17.67
- Volume
- 284
- Variazione giornaliera
- -1.19%
- Variazione Mensile
- 3.69%
- Variazione Semestrale
- 21.29%
- Variazione Annuale
- 17.45%
20 settembre, sabato