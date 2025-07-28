QuotazioniSezioni
BCAL: Southern California Bancorp

17.43 USD 0.21 (1.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCAL ha avuto una variazione del -1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.27 e ad un massimo di 17.67.

Segui le dinamiche di Southern California Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.27 17.67
Intervallo Annuale
11.88 18.49
Chiusura Precedente
17.64
Apertura
17.67
Bid
17.43
Ask
17.73
Minimo
17.27
Massimo
17.67
Volume
284
Variazione giornaliera
-1.19%
Variazione Mensile
3.69%
Variazione Semestrale
21.29%
Variazione Annuale
17.45%
