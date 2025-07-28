Валюты / BCAL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BCAL: Southern California Bancorp
17.15 USD 0.03 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCAL за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.89, а максимальная — 17.32.
Следите за динамикой Southern California Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BCAL
- California BanCorp director Richard Martin resigns, board size reduced
- DA Davidson reiterates Buy rating on Southern California Bancorp stock
- Southern California Bancorp stock price target raised to $19 by Stephens
- California Bancorp Q2 2025 slides: tangible book value grows amid slight earnings dip
Дневной диапазон
16.89 17.32
Годовой диапазон
11.88 18.49
- Предыдущее закрытие
- 17.18
- Open
- 17.10
- Bid
- 17.15
- Ask
- 17.45
- Low
- 16.89
- High
- 17.32
- Объем
- 258
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 19.35%
- Годовое изменение
- 15.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.