BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
46.33 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBCB hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.33 bis zu einem Hoch von 46.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
46.33 46.33
Jahresspanne
43.65 46.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.35
- Eröffnung
- 46.33
- Bid
- 46.33
- Ask
- 46.63
- Tief
- 46.33
- Hoch
- 46.33
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 2.12%
- 6-Monatsänderung
- 2.27%
- Jahresänderung
- -0.83%
