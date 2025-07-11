CotationsSections
Devises / BBCB
Retour à Actions

BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

46.33 USD 0.02 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBCB a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.33 et à un maximum de 46.33.

Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBCB Nouvelles

Range quotidien
46.33 46.33
Range Annuel
43.65 46.72
Clôture Précédente
46.35
Ouverture
46.33
Bid
46.33
Ask
46.63
Plus Bas
46.33
Plus Haut
46.33
Volume
4
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
2.12%
Changement à 6 Mois
2.27%
Changement Annuel
-0.83%
20 septembre, samedi