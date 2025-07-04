통화 / BBCB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
46.33 USD 0.02 (0.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBCB 환율이 오늘 -0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 46.33이고 고가는 46.33이었습니다.
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBCB News
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- New Highs, Low Drama
- Corporate Credit Spread Complacency: Neutral IGSB, Bearish HYG, Bullish IEF (NASDAQ:IEF)
- September 2025 Perspective
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- Spreads In The Credit Market Are Falling Dramatically
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Bonded
- Equity-Rates Correlation Jumps Sharply On Growth Concerns
- Active Core Bonds: A Strategic Alpha Play Amid Global Policy Shifts
- Rising Risk Focus - Weekly Blog # 900
- August 2025 Perspective
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- What’s Driving The Strength Of Corporate Bonds?
- Bond Market Outlook: Resilience And Rate Cuts
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- Charts Of Interest
- It Pays To Be Optimistic
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
일일 변동 비율
46.33 46.33
년간 변동
43.65 46.72
- 이전 종가
- 46.35
- 시가
- 46.33
- Bid
- 46.33
- Ask
- 46.63
- 저가
- 46.33
- 고가
- 46.33
- 볼륨
- 4
- 일일 변동
- -0.04%
- 월 변동
- 2.12%
- 6개월 변동
- 2.27%
- 년간 변동율
- -0.83%
20 9월, 토요일