Dövizler / BBCB
BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
46.33 USD 0.02 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBCB fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.33 ve Yüksek fiyatı olarak 46.33 aralığında işlem gördü.
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
46.33 46.33
Yıllık aralık
43.65 46.72
- Önceki kapanış
- 46.35
- Açılış
- 46.33
- Satış
- 46.33
- Alış
- 46.63
- Düşük
- 46.33
- Yüksek
- 46.33
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 2.12%
- 6 aylık değişim
- 2.27%
- Yıllık değişim
- -0.83%
21 Eylül, Pazar