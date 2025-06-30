货币 / BBCB
BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
46.45 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBCB汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点46.45和高点46.58进行交易。
关注JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBCB新闻
日范围
46.45 46.58
年范围
43.65 46.72
- 前一天收盘价
- 46.50
- 开盘价
- 46.51
- 卖价
- 46.45
- 买价
- 46.75
- 最低价
- 46.45
- 最高价
- 46.58
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 2.38%
- 6个月变化
- 2.54%
- 年变化
- -0.58%
