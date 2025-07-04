クォートセクション
通貨 / BBCB
BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

46.35 USD 0.10 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBCBの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり46.31の安値と46.35の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.31 46.35
1年のレンジ
43.65 46.72
以前の終値
46.45
始値
46.31
買値
46.35
買値
46.65
安値
46.31
高値
46.35
出来高
5
1日の変化
-0.22%
1ヶ月の変化
2.16%
6ヶ月の変化
2.32%
1年の変化
-0.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K