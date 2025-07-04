通貨 / BBCB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
46.35 USD 0.10 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBCBの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり46.31の安値と46.35の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBCB News
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- New Highs, Low Drama
- Corporate Credit Spread Complacency: Neutral IGSB, Bearish HYG, Bullish IEF (NASDAQ:IEF)
- September 2025 Perspective
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- Spreads In The Credit Market Are Falling Dramatically
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Bonded
- Equity-Rates Correlation Jumps Sharply On Growth Concerns
- Active Core Bonds: A Strategic Alpha Play Amid Global Policy Shifts
- Rising Risk Focus - Weekly Blog # 900
- August 2025 Perspective
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- What’s Driving The Strength Of Corporate Bonds?
- Bond Market Outlook: Resilience And Rate Cuts
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- Charts Of Interest
- It Pays To Be Optimistic
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
1日のレンジ
46.31 46.35
1年のレンジ
43.65 46.72
- 以前の終値
- 46.45
- 始値
- 46.31
- 買値
- 46.35
- 買値
- 46.65
- 安値
- 46.31
- 高値
- 46.35
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.22%
- 1ヶ月の変化
- 2.16%
- 6ヶ月の変化
- 2.32%
- 1年の変化
- -0.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K