Valute / BBCB
BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
46.33 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBCB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.33 e ad un massimo di 46.33.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
46.33 46.33
Intervallo Annuale
43.65 46.72
- Chiusura Precedente
- 46.35
- Apertura
- 46.33
- Bid
- 46.33
- Ask
- 46.63
- Minimo
- 46.33
- Massimo
- 46.33
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 2.12%
- Variazione Semestrale
- 2.27%
- Variazione Annuale
- -0.83%
21 settembre, domenica