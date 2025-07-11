QuotazioniSezioni
Valute / BBCB
Tornare a Azioni

BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

46.33 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBCB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.33 e ad un massimo di 46.33.

Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBCB News

Intervallo Giornaliero
46.33 46.33
Intervallo Annuale
43.65 46.72
Chiusura Precedente
46.35
Apertura
46.33
Bid
46.33
Ask
46.63
Minimo
46.33
Massimo
46.33
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
2.12%
Variazione Semestrale
2.27%
Variazione Annuale
-0.83%
21 settembre, domenica