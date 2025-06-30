Валюты / BBCB
BBCB: JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
46.50 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBCB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.50, а максимальная — 46.52.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBCB
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- New Highs, Low Drama
- Corporate Credit Spread Complacency: Neutral IGSB, Bearish HYG, Bullish IEF (NASDAQ:IEF)
- September 2025 Perspective
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- Spreads In The Credit Market Are Falling Dramatically
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Bonded
- Equity-Rates Correlation Jumps Sharply On Growth Concerns
- Active Core Bonds: A Strategic Alpha Play Amid Global Policy Shifts
- Rising Risk Focus - Weekly Blog # 900
- August 2025 Perspective
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- What’s Driving The Strength Of Corporate Bonds?
- Bond Market Outlook: Resilience And Rate Cuts
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- Charts Of Interest
- It Pays To Be Optimistic
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Weekly Market Pulse: Uncertainty Rules Everything Around Me
Дневной диапазон
46.50 46.52
Годовой диапазон
43.65 46.72
- Предыдущее закрытие
- 46.49
- Open
- 46.52
- Bid
- 46.50
- Ask
- 46.80
- Low
- 46.50
- High
- 46.52
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 2.65%
- Годовое изменение
- -0.47%
