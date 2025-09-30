- Übersicht
AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF
Der Wechselkurs von AVIE hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.90 bis zu einem Hoch von 62.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVIE heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) notiert heute bei 62.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 62.73 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von AVIE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVIE Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF wird derzeit mit 62.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVIE zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVIE-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) zum aktuellen Kurs von 62.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 62.91 oder 63.21 platziert, während 2 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVIE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVIE-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF müssen die jährliche Spanne 56.29 - 65.39 und der aktuelle Kurs 62.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.24% und 10.64%, bevor sie Orders zu 62.91 oder 63.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVIE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis Inflation Focused Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) im vergangenen Jahr lag bei 65.39. Innerhalb von 56.29 - 65.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 62.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis Inflation Focused Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) im Laufe des Jahres betrug 56.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 62.91 und der Spanne 56.29 - 65.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVIE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVIE statt?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 62.73 und -2.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.73
- Eröffnung
- 62.90
- Bid
- 62.91
- Ask
- 63.21
- Tief
- 62.90
- Hoch
- 62.91
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 1.24%
- 6-Monatsänderung
- 10.64%
- Jahresänderung
- -2.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8