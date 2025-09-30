- Aperçu
AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF
Le taux de change de AVIE a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.90 et à un maximum de 62.91.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVIE aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF est cotée à 62.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.29%, a clôturé hier à 62.73 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de AVIE présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF est actuellement valorisé à 62.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVIE.
Comment acheter des actions AVIE ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF au cours actuel de 62.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 62.91 ou de 63.21, le 2 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVIE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVIE ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 56.29 - 65.39 et le prix actuel 62.91. Beaucoup comparent 1.24% et 10.64% avant de passer des ordres à 62.91 ou 63.21. Consultez le graphique du cours de AVIE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis Inflation Focused Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis Inflation Focused Equity ETF l'année dernière était 65.39. Au cours de 56.29 - 65.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 62.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis Inflation Focused Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) sur l'année a été 56.29. Sa comparaison avec 62.91 et 56.29 - 65.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVIE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVIE a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 62.73 et -2.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 62.73
- Ouverture
- 62.90
- Bid
- 62.91
- Ask
- 63.21
- Plus Bas
- 62.90
- Plus Haut
- 62.91
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 1.24%
- Changement à 6 Mois
- 10.64%
- Changement Annuel
- -2.81%
