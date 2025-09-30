- Panorámica
AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF
El tipo de cambio de AVIE de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.90, mientras que el máximo ha alcanzado 62.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVIE hoy?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) se evalúa hoy en 62.91. El instrumento se negocia dentro de 0.29%; el cierre de ayer ha sido 62.73 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVIE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF se evalúa actualmente en 62.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.81% y USD. Monitoree los movimientos de AVIE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVIE?
Puede comprar acciones de American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) al precio actual de 62.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 62.91 o 63.21, mientras que 2 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVIE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVIE?
Invertir en American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 56.29 - 65.39 y el precio actual 62.91. Muchos comparan 1.24% y 10.64% antes de colocar órdenes en 62.91 o 63.21. Estudie los cambios diarios de precios de AVIE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis Inflation Focused Equity ETF?
El precio más alto de Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) en el último año ha sido 65.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 56.29 - 65.39, una comparación con 62.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis Inflation Focused Equity ETF?
El precio más bajo de Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) para el año ha sido 56.29. La comparación con los actuales 62.91 y 56.29 - 65.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVIE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVIE?
En el pasado, American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 62.73 y -2.81% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 62.73
- Open
- 62.90
- Bid
- 62.91
- Ask
- 63.21
- Low
- 62.90
- High
- 62.91
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 1.24%
- Cambio a 6 meses
- 10.64%
- Cambio anual
- -2.81%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8