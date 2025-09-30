- 概要
AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIEの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり62.90の安値と62.91の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AVIE株の現在の価格は？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFの株価は本日62.91です。0.29%内で取引され、前日の終値は62.73、取引量は2に達しました。AVIEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFの株は配当を出しますか？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFの現在の価格は62.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.81%やUSDにも注目します。AVIEの動きはライブチャートで確認できます。
AVIE株を買う方法は？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFの株は現在62.91で購入可能です。注文は通常62.91または63.21付近で行われ、2や0.02%が市場の動きを示します。AVIEの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVIE株に投資する方法は？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFへの投資では、年間の値幅56.29 - 65.39と現在の62.91を考慮します。注文は多くの場合62.91や63.21で行われる前に、1.24%や10.64%と比較されます。AVIEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis Inflation Focused Equity ETFの株の最高値は？
Avantis Inflation Focused Equity ETFの過去1年の最高値は65.39でした。56.29 - 65.39内で株価は大きく変動し、62.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis Inflation Focused Equity ETFの株の最低値は？
Avantis Inflation Focused Equity ETF(AVIE)の年間最安値は56.29でした。現在の62.91や56.29 - 65.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVIEの動きはライブチャートで確認できます。
AVIEの株式分割はいつ行われましたか？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、62.73、-2.81%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 62.73
- 始値
- 62.90
- 買値
- 62.91
- 買値
- 63.21
- 安値
- 62.90
- 高値
- 62.91
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 1.24%
- 6ヶ月の変化
- 10.64%
- 1年の変化
- -2.81%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8