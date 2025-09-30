报价部分
AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF

62.91 USD 0.18 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVIE汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点62.90和高点62.91进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVIE股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF股票今天的定价为62.91。它在0.29%范围内交易，昨天的收盘价为62.73，交易量达到2。AVIE的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF目前的价值为62.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.81%和USD。实时查看图表以跟踪AVIE走势。

如何购买AVIE股票？

您可以以62.91的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF股票。订单通常设置在62.91或63.21附近，而2和0.02%显示市场活动。立即关注AVIE的实时图表更新。

如何投资AVIE股票？

投资American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF需要考虑年度范围56.29 - 65.39和当前价格62.91。许多人在以62.91或63.21下订单之前，会比较1.24%和。实时查看AVIE价格图表，了解每日变化。

Avantis Inflation Focused Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis Inflation Focused Equity ETF的最高价格是65.39。在56.29 - 65.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF的绩效。

Avantis Inflation Focused Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis Inflation Focused Equity ETF（AVIE）的最低价格为56.29。将其与当前的62.91和56.29 - 65.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVIE股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.73和-2.81%中可见。

日范围
62.90 62.91
年范围
56.29 65.39
前一天收盘价
62.73
开盘价
62.90
卖价
62.91
买价
63.21
最低价
62.90
最高价
62.91
交易量
2
日变化
0.29%
月变化
1.24%
6个月变化
10.64%
年变化
-2.81%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8