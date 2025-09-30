AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF
今日AVIE汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点62.90和高点62.91进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AVIE股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF股票今天的定价为62.91。它在0.29%范围内交易，昨天的收盘价为62.73，交易量达到2。AVIE的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF目前的价值为62.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.81%和USD。实时查看图表以跟踪AVIE走势。
如何购买AVIE股票？
您可以以62.91的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF股票。订单通常设置在62.91或63.21附近，而2和0.02%显示市场活动。立即关注AVIE的实时图表更新。
如何投资AVIE股票？
投资American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF需要考虑年度范围56.29 - 65.39和当前价格62.91。许多人在以62.91或63.21下订单之前，会比较1.24%和。实时查看AVIE价格图表，了解每日变化。
Avantis Inflation Focused Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis Inflation Focused Equity ETF的最高价格是65.39。在56.29 - 65.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF的绩效。
Avantis Inflation Focused Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis Inflation Focused Equity ETF（AVIE）的最低价格为56.29。将其与当前的62.91和56.29 - 65.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVIE股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.73和-2.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.73
- 开盘价
- 62.90
- 卖价
- 62.91
- 买价
- 63.21
- 最低价
- 62.90
- 最高价
- 62.91
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 1.24%
- 6个月变化
- 10.64%
- 年变化
- -2.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8