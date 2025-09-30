- Visão do mercado
AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF
A taxa do AVIE para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.90 e o mais alto foi 62.91.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVIE hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) está avaliado em 62.91. O instrumento é negociado dentro de 0.29%, o fechamento de ontem foi 62.73, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVIE em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF está avaliado em 62.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.81% e USD. Monitore os movimentos de AVIE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVIE?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) pelo preço atual 62.91. Ordens geralmente são executadas perto de 62.91 ou 63.21, enquanto 2 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVIE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVIE?
Investir em American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF envolve considerar a faixa anual 56.29 - 65.39 e o preço atual 62.91. Muitos comparam 1.24% e 10.64% antes de enviar ordens em 62.91 ou 63.21. Estude as mudanças diárias de preço de AVIE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis Inflation Focused Equity ETF?
O maior preço de Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) no último ano foi 65.39. As ações oscilaram bastante dentro de 56.29 - 65.39, e a comparação com 62.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis Inflation Focused Equity ETF?
O menor preço de Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) no ano foi 56.29. A comparação com o preço atual 62.91 e 56.29 - 65.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVIE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVIE?
No passado American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 62.73 e -2.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 62.73
- Open
- 62.90
- Bid
- 62.91
- Ask
- 63.21
- Low
- 62.90
- High
- 62.91
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- 1.24%
- Mudança de 6 meses
- 10.64%
- Mudança anual
- -2.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8