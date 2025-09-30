- Panoramica
AVIE: American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF
Il tasso di cambio AVIE ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.90 e ad un massimo di 62.91.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVIE oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF sono prezzate a 62.91. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 62.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVIE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF è attualmente valutato a 62.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVIE.
Come acquistare azioni AVIE?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF al prezzo attuale di 62.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 62.91 o 63.21, mentre 2 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVIE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVIE?
Investire in American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 56.29 - 65.39 e il prezzo attuale 62.91. Molti confrontano 1.24% e 10.64% prima di effettuare ordini su 62.91 o 63.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVIE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis Inflation Focused Equity ETF?
Il prezzo massimo di Avantis Inflation Focused Equity ETF nell'ultimo anno è stato 65.39. All'interno di 56.29 - 65.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 62.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis Inflation Focused Equity ETF?
Il prezzo più basso di Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) nel corso dell'anno è stato 56.29. Confrontandolo con gli attuali 62.91 e 56.29 - 65.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVIE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVIE?
American Century ETF Trust Avantis Inflation Focused Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 62.73 e -2.81%.
- Chiusura Precedente
- 62.73
- Apertura
- 62.90
- Bid
- 62.91
- Ask
- 63.21
- Minimo
- 62.90
- Massimo
- 62.91
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 1.24%
- Variazione Semestrale
- 10.64%
- Variazione Annuale
- -2.81%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8