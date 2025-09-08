KurseKategorien
ADI: Analog Devices Inc

249.05 USD 2.73 (1.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADI hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 248.27 bis zu einem Hoch von 252.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Analog Devices Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
248.27 252.00
Jahresspanne
158.73 258.13
Vorheriger Schlusskurs
246.32
Eröffnung
251.09
Bid
249.05
Ask
249.35
Tief
248.27
Hoch
252.00
Volumen
6.283 K
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
1.03%
6-Monatsänderung
24.27%
Jahresänderung
8.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K