ADI: Analog Devices Inc
249.05 USD 2.73 (1.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADI hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 248.27 bis zu einem Hoch von 252.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Analog Devices Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
248.27 252.00
Jahresspanne
158.73 258.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 246.32
- Eröffnung
- 251.09
- Bid
- 249.05
- Ask
- 249.35
- Tief
- 248.27
- Hoch
- 252.00
- Volumen
- 6.283 K
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- 1.03%
- 6-Monatsänderung
- 24.27%
- Jahresänderung
- 8.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K