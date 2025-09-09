通貨 / ADI
ADI: Analog Devices Inc
249.05 USD 2.73 (1.11%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADIの今日の為替レートは、1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり248.27の安値と252.00の高値で取引されました。
Analog Devices Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADI News
1日のレンジ
248.27 252.00
1年のレンジ
158.73 258.13
- 以前の終値
- 246.32
- 始値
- 251.09
- 買値
- 249.05
- 買値
- 249.35
- 安値
- 248.27
- 高値
- 252.00
- 出来高
- 6.283 K
- 1日の変化
- 1.11%
- 1ヶ月の変化
- 1.03%
- 6ヶ月の変化
- 24.27%
- 1年の変化
- 8.99%
