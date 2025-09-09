Moedas / ADI
ADI: Analog Devices Inc
246.32 USD 2.22 (0.91%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADI para hoje mudou para 0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 244.11 e o mais alto foi 250.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Analog Devices Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ADI Notícias
- ADI's Industrial Segment Improves: What's Driving the Growth?
- Analog Devices na JPMorgan U.S. All Stars: Perspectivas estratégicas de crescimento
- Analog Devices at JPMorgan U.S. All Stars: Strategic Growth Outlook
- Analog Devices, Inc. (ADI) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- New Highs, Low Drama
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Nvidia Stock Falls As China Pressures U.S. Chipmakers
- Investigação tarifária da China pode mudar dinâmicas do mercado de chips analógicos
- China’s tariff investigation could shift analog chip market dynamics: Bernstein
- China Targets U.S. Chip Sector Ahead of Trade Talks
- HSBC analisa o impacto da investigação chinesa sobre chips analógicos dos EUA
- HSBC looks at the impact of a Chinese investigation into U.S. analog chips
- Ações de semicondutores caem após China lançar investigações sobre chips dos EUA
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- What Is Going On With Texas Instruments And Analog Devices Stocks On Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Futuros mistos; decisão do Fed se aproxima; negociações EUA-China - o que está movendo os mercados
- Futures mixed; Fed decision looms; U.S.-China talks - what’s moving markets
- China Probes U.S. Chip Sector On Eve Of Trade Talks
- US Semiconductor Sector Faces Anti-Dumping Investigation By China Ahead Of Trade Discussions - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Texas Instruments (NASDAQ:TXN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- How to Find Strong Computer and Technology Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- Should You Buy, Sell or Hold ADI Stock After a 17.2% YTD Rise?
- KeyBanc sees more gains for chip stocks in 2025
Faixa diária
244.11 250.19
Faixa anual
158.73 258.13
- Fechamento anterior
- 244.10
- Open
- 244.11
- Bid
- 246.32
- Ask
- 246.62
- Low
- 244.11
- High
- 250.19
- Volume
- 6.255 K
- Mudança diária
- 0.91%
- Mudança mensal
- -0.07%
- Mudança de 6 meses
- 22.91%
- Mudança anual
- 7.79%
